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Лаллана зацікавив Ньюкасл, але Клопп проти трансферу

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Лаллана зацікавив Ньюкасл, але Клопп проти трансферу
#Лаллана, #Ліверпуль, #Ньюкасл

Джерело - Футбол 24.

Півзахисник англійського Ліверпуля Адам Лаллана потрапив до сфери зацікавлень Ньюкасла.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ньюкасл зацікавився Лалланою після його рішення покинути Ліверпуль наступного літа. Англійський півзахисник стане вільним агентом, тому вже може вести перемовини з іншими клубами.

На заваді трансферу може стати прохання керманича "червоних" Юргена Клоппа. 

Німецький фахівець попросив Лаллану продовжити контракт із мерсисайдцями на рік, щоб клуб міг заробити на переході.

Нагадаємо, Ліверпуль рік не програє в АПЛ.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

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