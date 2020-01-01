Тоттенгем програв Саутгемптону, Лестер знищив Ньюкасл. Результати матчів 21 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі англійської АПЛ відбулися ще три матчі.
Вотфорд у першому таймі відкрив рахунок. Після перерви команди обмінялися забитими голами.
Лестер на виїзді переграв Ньюкасл, забивши два голи до перерви зустрічі. На 87-ій хвилині гості збільшили рахунок до розгромного.
Тоттенгем після першого тайму програвав Саутгемптону. У другій половині рахунок не зазнав змін.
Вотфорд - Вулвергемптон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Делофеу, 2:0 - 50 Дукуре, 2:1 - 60 Нету
Ньюкасл - Лестер 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 36 Перес, 0:2 - 39 Меддісон, 0:3 - 87 Чудхурі
Саутгемптон - Тоттенгем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 17 Інгс
Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.
Нагадаємо, Челсі здійснив неймовірний камбек з Арсеналом.