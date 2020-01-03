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Ліверпуль рік не програє в АПЛ

Сьогодні 08:40 371 0
Команда Клоппа тільки п'ять разів зіграла внічию
Ліверпуль рік не програє в АПЛ
#Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль завдяки перемозі над Шеффілд Юнайтед (2:0) продовжив безпрограшну серію в англійській Прем'єр-лізі до одного року.

Остання поразка команди Юргена Клоппа в чемпіонаті Англії сталася 3 січня 2019 року, тоді Манчестер Сіті завдав червоним поразки з рахунком 2:1.

За цей час Ліверпуль тільки п'ять разів зіграв внічию, здобувши при цьому 32 перемоги. У сезоні 2019/20 Ліверпуль впевнено мчить до чемпіонського титулу, випереджаючи після 21 туру найближчого переслідувача – Лестер Сіті на 13 очок.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

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