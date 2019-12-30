Президент Інгульця: Якщо Лавриненка захоче київське Динамо, то я його з радістю відпущу

Президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк готовий відпустити головного тренера команди Сергія Лавриненка, якщо йому надійде пропозиція.

Про це сказав сам власник клубу.

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"Лавриненко мені подобається як тренер, і як особистість. Я людина настрою. Був настрій – подарував автомобіль, буде ще колись гарний настрій – подарую ще один. Я самодостатня людина.

Його переманити ніхто не зможе. Якщо його захоче київське Динамо, то я його з радістю відпущу, але це не буде “переманка”. Лавриненко не буде вести перемовини за моєю спиною, адже він дуже порядна людина. В першу чергу, він підійде до мене і повідомить, якщо йому надійде серйозна пропозиція. Він навіть не буде просити, щоб я його кудись відпустив. Це буде моє вольове рішення",- сказав Поворознюк.