Головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу

Лавриненко купив KIA Sorento

Власник Інгульця Олександр Поворознюк зробив коштовний новорічний подарунок наставнику клубу Сергію Лавриненку.

Про це повідомляє видання FootBoom.

Президент команди з Петрового виділив тренеру понад 600 тисяч гривень на придбання автомобіля.

Лавриненко купив KIA Sorento, ціна на яку, залежно від комплектації, коливається від 929 тисяч до 1 мільйона 141 тисячі гривень.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов одним з претендентів на підвищення у класі – команда набрала 37 очок і лише на два пункти відстає від лідера Першої ліги львівського Руха.

Раніше, Чорноморець підписав півзахисника Інгульця.

Нагадаємо, Динамо хоче підписати нападника Інгульця.