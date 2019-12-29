Головний тренер Інгульця отримав щедрий подарунок від президента клубу

Джерело - footboom.com.
Власник Інгульця Олександр Поворознюк зробив коштовний новорічний подарунок наставнику клубу Сергію Лавриненку.
Про це повідомляє видання FootBoom.
Президент команди з Петрового виділив тренеру понад 600 тисяч гривень на придбання автомобіля.
Лавриненко купив KIA Sorento, ціна на яку, залежно від комплектації, коливається від 929 тисяч до 1 мільйона 141 тисячі гривень.
Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов одним з претендентів на підвищення у класі – команда набрала 37 очок і лише на два пункти відстає від лідера Першої ліги львівського Руха.
Раніше, Чорноморець підписав півзахисника Інгульця.
Нагадаємо, Динамо хоче підписати нападника Інгульця.