Ярмоленко гратиме у Вест Гемі до кінця кар'єри - Попов

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов спрогнозував подальші зміни у кар'єрі зірки українського футболу Андрія Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко завершить футбольну кар'єру в англійському Вест Гемі.

Про це сказав колишній захисник київського Динамо Горан Попов.

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"В Англії люди живуть футболом. На кожну гру повні стадіони - цього не побачиш в Україні. І Ярмоленко поїхав. Думаю, він буде залишатися у Вест Гемі до кінця кар'єри. Може, на рік-два ще повернеться в Динамо. Він сам вирішить", - сказав македонець.

Горан Попов виступав за київське Динамо з 2010-го по 2014-й рік. З 2013-го по 2014-й рік захисник виступав в оренді у складі англійського Вест Бромвіча.

У нинішньому сезоні Ярмоленко забив за Вест Гем 3 голи та віддав 1 результативну передачу у 15 матчах.