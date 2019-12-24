Вест Гем хоче у січні продати Ярмоленка

Джерело - sport.ua.
Керівництво та тренерський штаб Вест Гема визначилися з трансферними завданнями, одним з яких є продаж українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє Football Insider.
Віддачею Ярмоленка у Вест Гемі нібито незадоволені.
Ярмоленка Вест Гем буде готовий продати за суму близьку до 18 мільйонів фунтів - саме стільки заплатили молотобійці за вінгера дортмундській Боруссії влітку 2018 року.
У нинішньому розіграші Прем'єр-ліги на рахунку 30-річного Ярмоленка 15 матчів, 3 голи та 1 результативна передача.
Раніше, керівники Вест Гема поставили ультиматум Пеллегріні.
Нагадаємо, Вест Гем без Ярмоленка програв Арсеналу у 16 турі АПЛ.