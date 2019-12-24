Посол України в Іспанії: Клуб буде покараний за образи на адресу Зозулі

Дипломат переконаний, що Райо буде покараний

В Іспанії за образу гравця Альбасете Романа Зозулі Райо Вальєкано має отримати покарання.

Про це заявив посол України в Іспанії Анатолій Щерба.

"Покарання буде. Перш за все, для клубу", - сказав Щерба.

За його словами, дисциплінарна комісія, що складається з представників як національної федерації футболу, так і чемпіонату, застосує санкції до цього клубу. Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який було зупинено через поведінку ультрас, то це станеться при порожніх трибунах.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.