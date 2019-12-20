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Українець Полярус може змінити Хімки на клуб російської Прем'єр-Ліги

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#Хімки, #Полярус

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник ФК Хімки Артем Полярус може незабаром піти на підвищення до російської Прем'єр-Ліги.

Про це агент футболіста Вадим Шаблій заявив в інтерв'ю sport24.

"Є конкретні пропозиції з РПЛ, клуби поки не можу називати. Дуже високо оцінюю ймовірність того, що Артем вже цієї зими піде з Хімок", - сказав Шаблій.

Нагадаємо, що Полярус є найкращим асистентом ФНЛ з 8 гольовими передачами. Також на рахунку Поляруса 5 голів у ФНЛ і ще 2 - у Кубку Росії.

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