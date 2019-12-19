 Екс-гравець Говерли прийме російське громадянство | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу
Сьогодні 16:54 412
Російський журналіст: "Зеніт і Шахтар, як Маркс і Енгельс – брати-близнюки"
Сьогодні 15:14 700
У Києві відбувся Parimatch sports media quiz 2019
Сьогодні 15:00 163
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:28 842
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Ансі
Сьогодні 12:14 729
Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА
Вчора 23:13 804
Барселона зіграла внічию із Реалом у 10 турі Ла-Ліги
Вчора 22:54 588
Барселона - Реал Мадрид 0:0. Як це було
Вчора 22:53 2389
Україна розгромила Естонію та здобула бронзу молодіжного чемпіонату світу
Вчора 22:30 1079
Родрігес пропустив тренування Динамо через похід у нічний клуб
Вчора 19:58 1897
Блоги
Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів
Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:21 16
Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву
Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:45 164
Летючий Кріштіану. Роналду забив фантастичний гол у Серії А
Летючий Кріштіану. Роналду забив фантастичний гол у Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:31 1125
Десна - головна сенсація УПЛ та можливе повернення Ярмоленка в рідний Чернігів - ТРЕНДЕЦЬ
Десна - головна сенсація УПЛ та можливе повернення Ярмоленка в рідний Чернігів - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:07 167
Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника
Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:04 1547
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Баварії не потрібен хавбек Шахтаря 12
19:21 Блог Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів 160
19:11 Бокс Гірн: Бій Джошуа - Ф'юрі обов'язково відбудеться 105
18:57 Бокс Коммі подякував Ломаченку за підтримку у бою з Лопесом 308
18:45 Блог Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву 181
18:43 Легка атлетика Українські легкоатлети залишилися без зборів перед Олімпіадою через відсутність фінансування 182
18:31 Блог Летючий Кріштіану. Роналду забив фантастичний гол у Серії А 1167
18:27 Футбол Тоттенгем планує взимку підписати двох гравців 209
18:11 Бокс Джошуа перший захист титулу має провести проти Пулєва 205
18:07 Блог Десна - головна сенсація УПЛ та можливе повернення Ярмоленка в рідний Чернігів - ТРЕНДЕЦЬ 173
17:57 Футбол Екс-гравець Говерли прийме російське громадянство 757
17:42 Бокс Гірн назвав дату наступного бою Усика 633
17:27 Біатлон Підручний: Прикро, що саме останні постріли промазав 397
17:11 Футбол Швейцарський клуб веде переговори з Луческу 280
17:04 Блог Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника 1562
16:54 Біатлон Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу 412
16:32 Футбол Динамо може підписати півзахисника Зорі 2351 2
16:15 Футбол Найбільшим розчаруванням стало Динамо - Кузнєцов 276
15:53 Футбол Манчестер Сіті хоче підписати таланта Барселони 319
15:44 Футбол Асоціація футболістів Іспанії підтримала Зозулю 646 1
15:30 Біатлон Бринзак: Джима повинна набрати форму до чемпіонату світу 250
15:16 Футбол Шаран: Динамо так Динамо 1050
15:14 Футбол Російський журналіст: "Зеніт і Шахтар, як Маркс і Енгельс – брати-близнюки" 700
15:00 Інше У Києві відбувся Parimatch sports media quiz 2019 163
14:59 Теніс Брічек спростував романтичні відносини із Цуренко 308

Екс-гравець Говерли прийме російське громадянство

Сьогодні 17:57 757 0
Ле Таллек не проти грати за збірну Росії
Екс-гравець Говерли прийме російське громадянство
#Говерла, #Росія

Джерело - sport.ua.

29-річний французький півзахисник Дам’єн Ле Таллек, який зараз виступає за Монпельє, планує прийняти російське громадянство.

Про це він заявив в інтерв'ю Ізвестія.

"Я почав процес отримання російського громадянства кілька місяців тому. Вирішив безліч питань з документами і паперами. Наскільки мені відомо, паспорт буде готовий вже через кілька місяців.

У мене російська дружина, ми купили будинок в Москві, тому я дуже часто тут буваю. До речі, у мого сина є і російський паспорт, і французький.

Я люблю Росію, культуру, менталітет людей. Якщо головний тренер збірної подзвонить мені після того, як я отримаю російський паспорт, то прийму виклик. Для мене буде великою честю представляти Росію. Думаю, ФІФА дозволить мені поміняти футбольне громадянство, адже я грав тільки за молодіжну та юнацькі збірні Франції.

Коли отримаю паспорт, дуже сподіваюся, що тренер збірної Росії почне стежити за моїми виступами. Зроблю все, щоб він став розглядати мене як потенційного гравця національної команди і не забував про мене. Вірю, що все вийде", - зазначив Ле Таллек.

У 2012-2014 роках Ле Таллек виступав за Говерлу, в якій провів 41 матч і забив 7 голів. Після цього він у 2014-2015 роках захищав кольори російської Мордовії.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.

Коментарі ()