Екс-гравець Говерли прийме російське громадянство

29-річний французький півзахисник Дам’єн Ле Таллек, який зараз виступає за Монпельє, планує прийняти російське громадянство.

Про це він заявив в інтерв'ю Ізвестія.

"Я почав процес отримання російського громадянства кілька місяців тому. Вирішив безліч питань з документами і паперами. Наскільки мені відомо, паспорт буде готовий вже через кілька місяців.

У мене російська дружина, ми купили будинок в Москві, тому я дуже часто тут буваю. До речі, у мого сина є і російський паспорт, і французький.

Я люблю Росію, культуру, менталітет людей. Якщо головний тренер збірної подзвонить мені після того, як я отримаю російський паспорт, то прийму виклик. Для мене буде великою честю представляти Росію. Думаю, ФІФА дозволить мені поміняти футбольне громадянство, адже я грав тільки за молодіжну та юнацькі збірні Франції.

Коли отримаю паспорт, дуже сподіваюся, що тренер збірної Росії почне стежити за моїми виступами. Зроблю все, щоб він став розглядати мене як потенційного гравця національної команди і не забував про мене. Вірю, що все вийде", - зазначив Ле Таллек.