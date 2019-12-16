Неймовірний камбек Лаціо у матчі з Кальярі в 16 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру італійської Серії А Кальярі вдома зустрічалося з Лаціо.
Кальярі у цьому сезоні відмінно виступає, перед звітним матчем тримаючись на 5-му місці у турнірній таблиці. Лаціо до цього матчу мало переможну серію і перебувало на третьому місці. Та по при саме Кальярі відкрили рахунок - Сімеоне забив швидкий гол. У компенсовані хвилини зустрічі Лаціо вдалося уникнути поразки - відзначився Альберто. А ще через 5 хвилин Лаціо вирвало перемогу - гол забив Кайседо.
Чемпіонат Італії - Серія А.
16 тур, 15 грудня
Кальярі - Лаціо 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Сімеоне, 1:1 - 90+3 Альберто, 1:2 - 90+8 Кайседо
Раніше, Ювентус впевнено переграв Удінезе.
Нагадаємо, Верона відіграла три голи у Торіно.