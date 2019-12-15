Верона відіграла три голи у Торіно в 16 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру італійської Серії А Верона вдома зустрічалася з Торіно.
Гості у першому таймі вийшли вперед завдяки голу Ансальді. У другому таймі Торіно довело рахунок до розгромного. Але гостям не вдалося втримати переможний рахунок. Верона зуміла відіграти три голи. Спочатку на 69-ій хвилині Пацціні реалізував пенальті. Потім Верре і Стенпіньський зрівняли рахунок - 3:3.
Чемпіонат Італії - Серія А.
16 тур, 15 грудня
Верона - Торіно 3:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Ансальді, 0:2 - 55 Беренгер, 0:3 - 61 Ансальді, 1:3 - 69 Пацціні, 2:3 - 76 Верре, 3:3 - 84 Стенпіньський
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