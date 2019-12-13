Президент ЦСКА Гінер відсторонений від футбольної діяльності

Гінер заплатить штраф в розмірі 1 млн рублів

Президент ЦСКА Євгеній Гінер відсторонений від футбольної діяльності на три місяці за рішенням комітету РФС з етики, а також на 1 рік - умовно.

Про це заявив керівник комітету Семен Андрєєв.

"Почнемо з того, що в комітет з етики надійшов лист від генсека РФС Олександра Алаєва, в якому той попросив розглянути висловлювання Євгена Гинера. Попередньо інтерв'ю Гинера в ЗМІ викликало резонанс, не тільки серед журналістів, а й серед керівників футбольних клубів і регіональних федерацій футболу. Комітет прийняв принципове рішення: по-перше, заборонити Гінеру здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на 3 місяці, на 1 рік - умовно. Дата набрання рішенням чинності - з сьогоднішнього дня. По-друге, Гінер оштрафований на 1 мільйон рублів. Євген Гінер може подати апеляцію протягом 3 днів після прийняття рішення. Президент ЦСКА був присутній на засіданні, висловив свою точку зору. На жаль, він не дочекався рішення комітету і покинув засідання", - зазначив Микола Андрєєв.

Гінер покараний за різкі висловлювання на адресу глави департаменту суддівства та інспектування РФС Олександра Єгорова. Президент ЦСКА після матчу 19-го туру РПЛ з Краснодаром (1:1) назвав Єгорова кінченим негідником і запропонував йому застрелитися, а також звинуватив у хабарництві.

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