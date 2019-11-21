Ветеран Спартака: Грати з Україною на ЄВРО-2020 для нас на межі життя і смерті

Чемпіон СРСР-1962 складі московського Спартака Валерій Рейнгольд побоюється зустрічі між збірними Росії і України в плей-оф чемпіонату Європи в 2020 році.

Про це він заявив в інтерв'ю News.ru.

"Україна нас терпіти чисто по-людськи не може. Я не політолог, намагаюся триматися від цього подалі, але у мене є очі. І я бачу, що діється навколо. Вони нас ненавидять, самі футболісти відгукуються з одним лише негативом. Ми прості люди, повинні жити в дружбі, допомагати одному. Яка різниця, хто ти за національністю. Я грав за радянських часів, коли за країну виступали 15 народних республік. І люди були добрі, розуміючі, зла не бажають. Зараз чортзна-що коїться.

Те, що нас розвели на груповому етапі, абсолютно правильно. Нікому не хочеться базару, бійок і сутичок, тому що це може довести до біди. А далі може вийти так, що зустрінемося і з Україною, будемо дивитися по турнірній таблиці. Але для мене це страшно, тому що людське життя дорожче будь-якого виду спорту. Грати з Україною для нас на межі життя і смерті", - зазначив Рейнгольд.