Динамо дізналося потенційних суперників по наступному раунду Юнацької ліги УЄФА

Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 грудня

Київське Динамо U-19, йдучи по Шляху чемпіонів, вибило Шкендію і ПАОК і кваліфікувалися до весняної частини Юнацької ліги УЄФА.

Тепер кияни в раунді плей-оф зіграють проти однієї з команд, що зайняли другі місця в своїх групах Шляху Ліги чемпіонів.

Потенційними суперниками українців стали Брюгге (Бельгія), Црвена Звезда (Сербія), Динамо Загреб (Хорватія), Атлетіко (Іспанія), Зальцбург (Австрія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Ліон і Лілль (обидва - Франція).

Відзначимо, що жеребкування стикових матчів відбудеться 16 грудня, а самі матчі пройдуть 11-12 лютого 2020 року на полях команд з Шляху чемпіонів (даний етап складається з одного поєдинку), а це означає, що динамівці зіграють в раунді плей-оф вдома.

Переможці стикових матчів приєднаються до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА до восьми переможцям груп Шляху Ліги чемпіонів.

Раніше, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.

Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.