Як виглядає група Шахтаря після групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар завершив виступи у груповому раунду Ліги чемпіонів на третій сходинці та вилетів у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шостий тур групового раунду Ліги чемпіонів був вирішальним для трьох з чотирьох команд групи С, і донецький Шахтар, і італійська Аталанта, і загребське Динамо зберігали шанси на вихід в 1/8 фіналу турніру. Лише англійський Манчестер Сіті почував себе спокійно, вийшовши у наступний раунд раніше.

У Харкові Шахтар приймав Аталанту, в разі нічиї або перемоги, саме гірники б могли пройти в плей-оф Ліги чемпіонів, однак склалось трішки по іншому, українці провалили матч, програвши італійцям з рахунком 0:3.

У паралельному матчі, в Загребі, Динамо зустрічалось з Манчестер Сіті, який подібно до Аталанти познущався з суперника, хорвати поступились із рахунком 1:4.

Донецький Шахтар завершив груповий раунд Ліги чемпіонів з 6 очками на третій сходинці та вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи. В 1/8 фіналу ЛЧ з групи С вийшли англійський Ман Сіті, в якого 14 залікових балів та італійська Аталанта, у клубу з Бергамо 7. Загребське Динамо завершило Лігу чемпіонів на четвертій позиції з достойними 5 очками.