Африканські футболісти Олімпіка, які голодували у Кропивницькому, повертаються додому

Жахливі умови перебування іноземців у Кропивницькому

Частина африканських футболістів Олімпіка з залізничного вокзалу у Кропивницькому вже відправилася до аеропорту

Про це повідомляє координатор дому Милосердя Володимир Лєбєдєв у Facebook.

Нагадаємо, що футболістів прихистили у притулку Милосердя. Волонтери збирали для них гроші.

10 жовтня у Кропивницькому африканські футболісти Олімпіка заявили, що їх морять голодом. Іноземні футболісти з футбольного клубу Олімпік (Кропивницький) заявили про невиконання договірних зобов’язань з боку керівництва клубу.