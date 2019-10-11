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Іноземні футболісти заявили про знущання із боку керівництва ФК Олімпік з Кропивницького
#Олімпік, #Кєвліч

Джерело - CBN.

Іноземні футболісти з футбольного клубу Олімпік (Кропивницький) заявили про невиконання договірних зобов’язань з боку керівництва клубу.

Про це повідомляє CBN.

"Ми маємо проблеми з їжею, водою, медициною. У нас немає грошей взагалі. Ми дуже багато граємо, в нас багато травм, але грошей, щоб вилікуватись, у мене немає. Так я граю вже протягом двох років. Коли ми погано грали, він (президент та головний тренер ФК Олімпік Юрій Кєвліч) нам завжди казав: Їдьте в Африку", – сказав футболіст Стів Куасі.

У поліцію хлопці звертатися бояться, адже думають, що правоохоронці все розкажуть президенту футбольного клубу. За їхніми словами, всіх іноземних футболістів Юрій Кєвліч особисто знайшов у Fаcebook і запросив грати у Кропивницький. Для прикладу їм показав фото атрибутики ФК Зірка і сказав, що в них буде те саме.

Всі іноземні футболісти ФК Олімпік живуть у готелі Турист, де, як вони стверджують, немає води та світла.

9 жовтня спортсмени отримали повідомлення від президента та головного тренера ФК Олімпік Юрія Кевліча з погрозами. Він написав, що у спортсменів є лише сім днів на те, аби покинути Україну.

Юрій Кєвліч у коментарі CBN звинувачення на свою адресу відкинув.

"А ми їм не зобов’язані платити гроші. Хто вам сказав таке, що ми повинні? Які гроші? Ми любительський клуб, ще раз вам повторюю. Ми не маємо права по закону платити їм гроші. Платить гроші професійний футбольний клуб, до якого їм дуже далеко. Нехай вони спочатку навчаться грати у футбол, а потім ще потрібно виправити їхні людські якості", - сказав Кєвліч.

Відео репортажу про цю подію можна переглянути в інтервалі з 4:00 по 7:15:

Також була прес-конференція з даної події:

Відзначимо, що Юрій Кєвліч є першим тренером Євгена Коноплянки. Олімпік виступає у групі 2 аматорського чемпіонату України.

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