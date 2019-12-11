Інтер заслуговував на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"У нас були шанси виграти цей матч, ми створювали ці можливості, але нам не вистачало холоднокровності, щоб їх використовувати. Мені нема на що скаржитися, оскільки мої гравці віддали всі свої сили. Нам не вистачало тільки забитого м'яча.

Дивлячись на групу і наші виступи по ходу етапу, мені здається, що ми заслуговували більшого. Але якщо вам все-таки не вдалося перебратися на інший берег, потрібно засукати рукава і продовжувати допомагати хлопцям прогресувати. Все це цінний досвід", - розповів Конте.