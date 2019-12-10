Чотирнадцять клубів офіційно оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Залишилося дві путівки до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім матчів шостого туру Ліги Чемпіонів і визначилися нові команди, які вийшли до 1/8 фіналу.

Зараз ми знаємо 14 клубів, які точно зіграють в плей-оф. Наводимо повний список: ПСЖ (перше місце в групі), Реал (друге місце в групі), Баварія (перше місце в групі), Тоттенгем (друге місце в групі), Манчестер Сіті (перше місце в групі), Ювентус (перше місце в групі), Барселона (перше місце в групі), Боруссія Д (друге місце у групі), РБ Лейпциг (перше місце у групі), Ліон (друге місце у групі), Ліверпуль (перше місце в групі), Наполі (друге місце в групі), Валенсія (перше місце у групі), Челсі (друге місце у групі).

Залишилося лише два вакантні місця. У групах С і D не відомі команди, які посядуть другі місця. У групі С на друге місце претендують аж три команди - донецький Шахтар, загребське Динамо та Аталанта. У групі D на друге місце претендують Атлетіко і Баєр.

Раніше, півзахисник Шахтаря з нетерпінням чекає на перехід у клуб рівня Манчестер Сіті.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.