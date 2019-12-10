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Маркевич назвав свого найталановитішого гравця

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Мирон Маркевич назвав таланових гравців Металіста
Маркевич назвав свого найталановитішого гравця
#Металіст, #Рикун, #Маркевич

Джерело - sport.ua.

Екс-гравець Металіста Олександр Рикун мав шанси заграти у європейському ТОП-клубі.

Про це розповів український спеціаліст Мирон Маркевич.

"Через бари і все подібне найбільше діставалося Жажі і Рикуну? Жажа не був таким... Так, любив десь там, але зовсім поганим я його не бачив. З Рикуном доводилося возитися. Чотири роки ми намагалися, щоб він менше це робив. Десь нам це вдалося. Але, ще раз повторю, такого талановитого гравця, як він, у мене не було.

В чому виражається талант? Це важко описати. Він спиною бачив, що робиться попереду. Міг одним дотиком віддати такий пас, який ніхто не зміг би віддати. Це на ментальному рівні. Навчити цього неможливо. Він дійсно був серйозним гравцем. Якби у нього футбол був на першому місці, він би грав в європейському топ-клубі. Але, на жаль... У нього не тільки була голова, у нього була і природна сила. Якщо він був у формі, міг два тайми відбігати", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Маркевич назвав проблеми збірної України.

Раніше, Маркевич назвав найкращих гравців в Україні.

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