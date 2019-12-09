Джерело - УПЛ.
Захисник Зорі Богдан Михайліченко став найкращим гравцем 17 туру української Прем’єр-ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У матчі із Динамо захисник відзначився забитим голом.
У голосуванні за звання найкращого гравця Михайліченко випередив півзахисника Олександрії Кирила Ковальця, форварда Колоса Арні Вільхамссона, а також атакувальних гравців Десни Владислава Калітвінцева й Олександра Філіппова.
Раніше, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.
Нагадаємо, визначено найкращого гравця УПЛ у листопаді.