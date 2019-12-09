Капітан Барселони Ліонель Мессі передав екс-президенту Металіста Олександру Ярославському подарок на день народження.

Про це розповів колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков.

"Мессі особисто передав Ярославському на день народження свою футболку з автографом. Висловив свою вдячність. Знає про Олександра Ярославського, багато аргентинців грало в Металісті.

Мессі підписав вже як володар 6 Золотих м'ячів, свіжа футболка", - розповів Красніков.