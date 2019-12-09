Джерело - ua.tribuna.com.
Капітан Барселони Ліонель Мессі передав екс-президенту Металіста Олександру Ярославському подарок на день народження.
Про це розповів колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков.
"Мессі особисто передав Ярославському на день народження свою футболку з автографом. Висловив свою вдячність. Знає про Олександра Ярославського, багато аргентинців грало в Металісті.
Мессі підписав вже як володар 6 Золотих м'ячів, свіжа футболка", - розповів Красніков.
Відзначимо, що 5 грудня Ярославський святкував 60-річчя.
Нагадаємо, майно Металіста наказано повернути у власність Харківської області.
Також, Ярославський вважає, що Харків може прийняти Суперкубок УЄФА.