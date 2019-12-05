Харків готовий прийняти серйозний футбольний турнір.

Про це розповів екс-президент Металіста Олександр Ярославський.

"Хотілося б, щоб Харків прийняв змагання високого рівня. Інфраструктура для цього є: і аеропорт, і стадіон, і готелі. Я пропонував УЄФА провести тут фінал Ліги чемпіонів або інші серйозні матчі.

Які шанси міста провести Суперкубок УЄФА? Це питання повинні вирішувати в УЄФА. Ніхто не вірив в те, що Харків буде проводити Євро-2012, а ми провели його. Таким же чином будемо займатися і Суперкубком.