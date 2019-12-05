Джерело - sport.ua.
Харків готовий прийняти серйозний футбольний турнір.
Про це розповів екс-президент Металіста Олександр Ярославський.
"Хотілося б, щоб Харків прийняв змагання високого рівня. Інфраструктура для цього є: і аеропорт, і стадіон, і готелі. Я пропонував УЄФА провести тут фінал Ліги чемпіонів або інші серйозні матчі.
Які шанси міста провести Суперкубок УЄФА? Це питання повинні вирішувати в УЄФА. Ніхто не вірив в те, що Харків буде проводити Євро-2012, а ми провели його. Таким же чином будемо займатися і Суперкубком.
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У нас є контакт з УЄФА. Я весь час капають їм на мізки, щоб в Харкові провести якийсь серйозний матч. Це означає, що сюди приїдуть гості, приїдуть інвестори, побачать Харків. Євро-2012 – це була хороша реклама для Харкова", - відзначив Ярославський.
Нагадаємо, Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського.