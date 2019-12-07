Майно Металіста наказано повернути у власність Харківської області

Його конфіскували у Курченка минулого року

Джерело - Харківська обласна державна адміністрація.

Протягом двох тижнів Металіст має перейти у властність Харківської області.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

Майно було конфісковано у колишнього власника Металіста Сергія Курченка взимку 2018 го року.

У квітні того ж року Кабмін України постановив передати його в розпорядження області. Однак до сих пір майно так і не передали.

Кучер доручив Управлінню у справах молоді та спорту Харківської ОДА негайно розібратися в проблемі і вирішити її.

Нагадаємо, екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини.

Також, Ярославський вважає, що Харків може прийняти Суперкубок УЄФА.