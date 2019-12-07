Майно Металіста наказано повернути у власність Харківської області

Джерело - Харківська обласна державна адміністрація.
Протягом двох тижнів Металіст має перейти у властність Харківської області.
Про це заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.
Майно було конфісковано у колишнього власника Металіста Сергія Курченка взимку 2018 го року.
У квітні того ж року Кабмін України постановив передати його в розпорядження області. Однак до сих пір майно так і не передали.
Кучер доручив Управлінню у справах молоді та спорту Харківської ОДА негайно розібратися в проблемі і вирішити її.
Нагадаємо, екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини.
Також, Ярославський вважає, що Харків може прийняти Суперкубок УЄФА.