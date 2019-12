Церемонія вручення Золотого м'яча 2019: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Церемонія вручення Золотого м'яча завершена!

Ведучі ходять по залу і беруть інтерв'ю у зірок футболу.

Зараз Мессі розповідає свою промову.

Наразі ми переглядаємо найкращі моменти аргентинця минулого сезону.

Золотий м'яч 2019 здобуває Ліонель Мессі!

Садіо Мане, Кріштіану Роналду, Вірджил Ван Дейк та Ліонель Мессі залишилися претендентами на золотий м'яч.

Меган Рапіно здобула Золотий м'яч серед жінок! На жаль, вона не змогла приїхати на церемонію, але американка записала відеозвернення.

Зараз визначаєтсья найкраща футболістка світу.

Аліссон посів також 7 місце в списку найкращих гравців світу, Мбаппе - 6, 5 сходинку здобув Мохамед Салах.

Найкращий голкіпер світу - Аліссон Беккер

Премію Льва Яшина, тобто найкращому воротарю року, оголосить Роберт Левандовський.

Маттейс Де Лігт - найкращий молодий гравець року.

Зараз Кіліан Мбаппе назве найкращого молодого гравця року, Андрій Лунін один з претендентів.

Українець Андрій Лунін сидить в залі поряд з президентом Барселони Жозепом Бартомеу.

На сцену вийшли переможці минулорічних премій.

Церемонія розпочинається!

Чимало зірок уже готові до початку церемонії.

Сьогодні, 2 грудня, у Парижі відбудеться церемонія вручення нагороди Золотий м'яч-2019.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, у жовтні було названо 30 номінантів на Золотий м'яч. Головними фаворитами на нагороду вважають нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі та захисника англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Гала-вечір пройде в театрі де Шатель: урочиста частина розпочнеться о 18:00, а сам процес вручення нагород стартує о 21:30.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії.