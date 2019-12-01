 Футбол 2 смотреть онлайн - прямая трансляция футбольных матчей | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 2937
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 935
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2120
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 4910
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 477
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 713
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Вчора 16:56 656
Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ
Вчора 15:50 638
Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Вчора 14:47 1120
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 12:51 62494
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:10 Хокей Колорадо розгромило Чикаго, Торонто переграло Баффало. Результати матчів НХЛ 26
10:08 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 129004
10:06 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 38
09:55 Бокс Руденко програв за очками китайцеві у Монако 193
09:46 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 53
09:40 Футбол Баварія – Баєр 1:2. Огляд матчу 221
09:33 Футбол Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ 79
09:25 Євро-2020 Франков: Як можна зустрітися на Євро-2020 з Росією? Легко 311
09:10 Футбол Шахов зробив гольовий асист для Лечче проти Фіорентини 314
07:35 Євро-2020 Куман: З Шевченком збірна України сильно додала 695
02:54 Блог НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд 243
30 Листопада 2019
23:57 Футбол Валенсія обіграла Вільярреал, перемоги Реала Сосьєдада та Бетіса. Результати 15 туру Ла-Ліги 281
23:43 Футбол Лечче із Шаховим перемогло Фіорентину, Торіно сильніший за Дженоа. Результати 14 туру Серії А 334
23:29 Футбол Шахтар прибув на матч із Маріуполем без семи гравців основи 807
23:13 Футбол Зоря - Карпати 2:0. Огляд матчу 506
23:00 Футбол Реймс врятувався у матчі із Бордо, перемоги Ліона та Монпельє. Результати 15 туру Ліги 1 169
22:40 Бокс Гірн: Усик має перебоксувати Чісору 313
22:17 Біатлон Підручний заявлений на спринтерську гонку Кубка світу 296
22:02 Футбол Ярмоленко – найгірший гравець Вест Гема у матчі із Челсі 874
21:43 Футбол Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею 935
21:28 Футбол Баєр несподівано переміг Баварію у 13 турі Бундесліги 352
21:17 Футбол Павелко: Із збірною України потрібно рахуватися 323
21:05 Футбол Ворскла – Колос 1:0. Огляд матчу 170
20:51 Футбол Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи 2120
20:44 Євро-2020 Жеребкування Євро-2020: результати у всіх групах 1349

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 10:08 129004
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

  Важливо: Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Дивіться: Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.