 Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН

Сьогодні 14:35 204 0
Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій.

  Актуально: Футбольні зірки України-2019: усі номінації 

Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17:30, початок трансляції на телеканалі Футбол 1 – о 19:00.

Також на нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція церемонії нагородження.

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