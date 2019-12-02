Футбольні зірки України-2019: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій.

Актуально: Футбольні зірки України-2019: усі номінації

Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року. Початок заходу – о 17:30, початок трансляції на телеканалі Футбол 1 – о 19:00.

Також на нашому сайті буде текстова онлайн-трансляція церемонії нагородження.