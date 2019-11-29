Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч з Сельтою

У черговий раз Масіп в основі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 15-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельти.

Про це повідомляє прес-служба клубу Вальядолід.

20-річний українець перейшов в клуб з однойменного міста в літнє трансферне вікно, але так і не дебютував.

Місце в воротах зайняв Жорді Масіп.

Матч розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy.

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.