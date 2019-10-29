Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги

У випадку з Луніним – історія повторюється

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін є одним з головних розчарувань сезону.

Про це повідомляє Marca.

Описуючи ситуацію 50-ти орендованих гравців Ла Ліги, називають 20-річого українця одним з головних розчарувань сезону.

Лунін опинився у компанії Рафіньї Алькантари (Сельта), Хонатана Кальєрі (Еспаньйол), Сандро Раміреса (Вальядолід) Альфонсо Педраси (Бетіс), Альваро Морати (Атлетіко) та Кубо (Мальорка), які наразі більше провалюються попри величезні очікування.

"У випадку з Луніним – історія повторюється. Спочатку українець провів сезон за спиною у Куельяра, а потім перебрався у Вальядолід, де зустрівся з Масіпом, який відмінно розпочав сезон, граючи в кожному матчі. Навіть Ареола, ставши сенсаційним трансфером Реала, зумів провести два поєдинки", – зазначає журналіст видання Хосе Луїс Уртадо.

Раніше, Лунін має шанс зіграти проти Барселони.

Нагадаємо, Лунін увійшов у фінальну двадцятку Golden Boy-2019.