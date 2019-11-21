Лунін не потрапив в топ-3 номінантів на премію Golden Boy

Українець зупинився на досягненні топ-20

Український воротар Реала Андрій Лунін не потрапив до трійки найкращих гравців року серед європейських футболістів до 21 року Golden Boy-2019.

Про це повідомляє Tuttosport.

Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, припинив боротьбу, зупинившись на досягненні топ-20.

У трійку кращих пробилися Джейдон Санчо (Боруссія Д), Жоау Фелікс (Атлетіко) і Кай Хавертц (Байєр).

Переможець буде оголошений 27 листопада в Римі.

Раніше, Лунін потрапив до списку головних розчарувань Ла-Ліги.