Шевчук вказав причину відмови Ісмаїлі грати за збірну України

Екс-наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук підтримує натуралізацію футболістів.

Про це він заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Звичайно, я за натуралізацію. Якщо є хороший гравець, який виступає на хорошому рівні, нехай грає за збірну України.

Мені сподобалася позиція Ісмаїлі, якому, напевно, теж пропонували виступати за нашу збірну. Він побачив, що є Миколенко, Матвієнко і Соболь - три гравці високого рівня. Якби його взяли, він би зробив, напевно, проблему на цьому фланзі.

Тому він відмовився і чекає пропозицію від національної збірної Бразилії, в якій гідний грати", - зазначив Шевчук.