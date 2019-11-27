Шевчук міг очолити команду Першої ліги

В'ячеслав Шевчук, після як залишив донецький Олімпік, отримав пропозицію очолити один з клубів Першої ліги.

Про це він заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Я пішов, і мені відразу дзвонив один клуб з пропозицією з Першої Ліги. Але у мене не було сил, тому що видихався. Але ось, що мені найбільше не сподобалося. Тренер цього клубу дізнався, що мене хочуть запросити, дзвонить мені і питає: "Ти реально на мою позицію хочеш прийти?". Ось такі фахівці мене напружують найбільше. Перелякані зайці, йди млинець працюй", - зазначив Шевчук.