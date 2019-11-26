Марлос не потрібен Шахтарю у матчі із Манчестер Сіті - Сопко

Теперішня форма Марлоса не потрібна Шахтарю у матчі проти Манчестер Сіті у 5 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів екс-гравець Шахтаря Олександр Сопко.

"В деякій мірі ці втрати можуть дати про себе знати. Хоча Марлос потрібен тоді, коли він в порядку, мобільний, динамічний, грамотно поєднує індивідуальні дії з командними. Але той Марлос, яка не відпрацьовує в захисті, перетримує м'яч, напевно, і не потрібен в такій зустрічі, де, швидше за все, треба буде більше оборонятися.

А ось вміння Тайсона йти від пресингу за рахунок своєї швидкості, переходячи зі своєї половини поля до воріт суперника, Шахтарю буде явно не вистачати ", - відзначив Сопко.