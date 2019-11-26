Гвардіола вказав на ціль у матчі із Шахтарем

Манчестер Сіті має забезпечити вихід у плей-оф Ліги чемпіонів у матчі із донецьким Шахтарем.

Про це розповів наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола.

"Ми маємо 10 очок. Буде шанс завтра закрити питання по виходу в плей-офф. "Шахтар" нас добре знає, ми їх добре знаємо. Звичайно, будемо готуватися. Подивимося, в якій будемо формі після важкого матчу з Челсі.