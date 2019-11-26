Гвардіола вказав на ціль у матчі із Шахтарем

Джерело - xsport.ua.
Манчестер Сіті має забезпечити вихід у плей-оф Ліги чемпіонів у матчі із донецьким Шахтарем.
Про це розповів наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола.
"Ми маємо 10 очок. Буде шанс завтра закрити питання по виходу в плей-офф. "Шахтар" нас добре знає, ми їх добре знаємо. Звичайно, будемо готуватися. Подивимося, в якій будемо формі після важкого матчу з Челсі.
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Покажемо свій кращий футбол, хочемо поїхати в Загреб, забезпечивши вихід в плей-оф", - відзначив Гвардіола.
Нагадаємо, Тайсон та Марлос пропустять матч з Манчестер Сіті.