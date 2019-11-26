Габріель Жезус прокоментував матч проти Шахтаря

Донецький Шахтар має хорошу лінію оборони, тому забити їм голи не так просто.

Про це розповів нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус.

"У Шахтаря чудова лінія оборони. Щоб забивати цього клубу голи, потрібно багато працювати на тренуваннях. Ці м'ячі даються не так легко, як здається.

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Це в цілому дуже хороша команда, яка доводить це на протязі останніх декількох сезонів", - відзначив Жезус.

Нагадаємо, Гвардіола вказав на ціль у матчі із Шахтарем.