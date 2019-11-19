Коноплянка: У 2010-му році в збірній України було як в армії

Дідівщини вистачало, десь можна порівняти з армією

Хто б не прийшов до збірної, його тепло зустрічають і приймають.

Про це півзахисник збірної України Євген Коноплянка заявив в інтерв'ю журналу Футбол.

"Хто лідер нинішньої збірної України? А знаєте, одного кого-то немає. Часи інші. Як тільки я прийшов в збірну в 2010-му, тоді ще були бати, біля яких бігали синочки. Дідівщини вистачало, десь можна порівняти з армією. Зараз тільки повага. Хто б не прийшов до збірної, його тепло зустрічають і приймають. Така ж повага, як до мене або Ярмоленка", - зазначив Коноплянка.

Раніше, українські арбітри працюватимуть на матчах відбору Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.