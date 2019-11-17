Останній гол забив Артем Бєсєдін на останніх секундах матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, національна збірна України здобула нічию у матчі з Сербією в рамках останнього туру кваліфікації до Євро-2020.

Вже на початку матчу господарі поля відкрили рахунок завдяки пенальті від Душана Тадича.

У середині першої половини гри Яремчук відновив паритет.

Через 10 хвилин після початку другого тайму серби знову вийшли вперед.

Усе йшло до завершення поєдинку, однак на останній хвилині матчу Артем Бєсєдін забив рятівний гол для нашої збірної.

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

17 листопада, 10 тур

Група B

Сербія - Україна 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Тадич(П), 1:1 - 33 Яремчук, 2:1 - 56 Мітрович, 2:2 - 90+3 Бєсєдін

Сербія: Райкович, Нем. Максимович, Радоньич(Мілінкович-Савич 82), Гудель, А. Митрович, Тадич, Коларов (К), Родич, Миленкович, Нік. Максимович(Мілевоєвич), Ляйїч(Гачинович 69)

Запасні: Дмитрович, Роцков, Мілетич. Младенович, Мілівоєвич, Спайїч, Мілунович, Гачінович, Лукич, Джурічич, Мілінкович-Савич, Павлович

Україна: Пятов(К), Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський(Шахов 88), Яремчук, Циганков(Бєсєдін 77), Миколенко, Коваленко(Шепелєв 77), Караваєв, Матвієнко

Запасні: Паньків, Лунін, Соболь, Пластун, Болбат, Шабанов, Коноплянка, Шепелев, Буяльський, Шахов, Безус, Бесєдін

Жовті картки: Матвієнко(8), Радоньич(34), Коларов(84)