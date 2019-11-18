Джерело - football.ua.
Екс-нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович близький до переходу в італійську Болонью.
Про це повідомляє SempreMilan.
Шведський нападник схиляється до переходу в Болонью. Гравцю було розказано про проект, і він залишився задоволений.
Проте, варіант з Міланом остаточно не відпав. Незважаючи на те, що фаворит нині Болонья, дружина Ібрагімовича не приховує своєї любові до міста Мілан і намагається вговорити чоловіка перебратися туди.
Раніше, Ібрагімович озвучив вимоги щодо зарплати.
Нагадаємо, Гелаксі замість Ібрагімовича хоче підписати зіркового нападника ПСЖ.