Джерело - Чемпіон.
Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович прийняв рішення покинути клуб.
Про це він повідомив у своєму twitter.
"Прийшов, побачив, переміг. Спасибі Лос-Анджелес Гелаксі за те, що змусив мене знову відчути себе живим.
Для уболівальників Гелаксі - ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Завжди, будь ласка. Історія триває ... Тепер повертайтеся до перегляду бейсболу ", - написав Ібрагімович.
Контракт Златана з Гелаксі розрахований до кінця року. Цього сезону 38-річний швед забив 31 гол в 31 матчі МЛС і віддав 8 результативних пасів.
I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 November 2019