Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович прийняв рішення покинути клуб.

Про це він повідомив у своєму twitter.

"Прийшов, побачив, переміг. Спасибі Лос-Анджелес Гелаксі за те, що змусив мене знову відчути себе живим.

Для уболівальників Гелаксі - ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Завжди, будь ласка. Історія триває ... Тепер повертайтеся до перегляду бейсболу ", - написав Ібрагімович.

Контракт Златана з Гелаксі розрахований до кінця року. Цього сезону 38-річний швед забив 31 гол в 31 матчі МЛС і віддав 8 результативних пасів.