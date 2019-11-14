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Ібрагімович йде з Лос-Анджелес Гелаксі

Сьогодні 10:18 385 0
Швед не продовжить контракт з клубом
Ібрагімович йде з Лос-Анджелес Гелаксі
#Ібрагімович, #МЛС

Джерело - Чемпіон.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович прийняв рішення покинути клуб.

Про це він повідомив у своєму twitter.

"Прийшов, побачив, переміг. Спасибі Лос-Анджелес Гелаксі за те, що змусив мене знову відчути себе живим.

 Для уболівальників Гелаксі - ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Завжди, будь ласка. Історія триває ... Тепер повертайтеся до перегляду бейсболу ", - написав Ібрагімович.

Контракт Златана з Гелаксі розрахований до кінця року. Цього сезону 38-річний швед забив 31 гол в 31 матчі МЛС і віддав 8 результативних пасів.

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