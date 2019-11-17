Болгарія зіграє з Чехією, Люксембург прийматиме Португалію. Матчі 17 листопада Євро 2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, у Європі відбудеться 7 матчів кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи.
Розклад матчів 17 листопада
Група А
19:00. Болгарія - Чехія (трансляція)
19:00. Косово - Англія (трансляція)
Група В
16:00. Сербія - Україна (трансляція)
16:00. Люксембург - Португалія (трансляція)
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Група Н
21:45. Албанія - Франція (трансляція)
21:45. Андорра - Туреччина (трансляція)
21:45. Молдова - Ісландія