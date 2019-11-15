Вольова перемога Реал Фарми, домашня поразка Таврії у 21 турі Другої ліги

Дві перемоги гостей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулися два матчі 21 туру групи Б Другої ліги.

Одеська Реал Фарма святкувала вольову перемогу у Краматорську. Господарям вдалося відкрити рахунок. Наприкінці тайму Поліщук мав шанс зрівняти рахунок, але не реалізував пенальті. Та все ж в останні 10 хвилин другого тайму Приблуда оформив дубль і приніс гостям вольову перемогу.

Криворізький Гірник на виїзді переміг Таврію. Гості у кожному з таймів забили по голу.

Чемпіонат України - Друга ліга

21 тур, 15 листопада

Група Б

Авангард-2 - Реал Фарма 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 -16 Клюєв, 1:1 - 80 Приблуда, 1:2 - 85 Приблуда

Таврія - Гірник 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Гвоздевич, 0:2 - 73 Гоменко

Раніше, лідер уникнув домашньої поразки від Енергії у 22 турі Другої ліги.

Нагадаємо, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.