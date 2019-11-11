Дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги

Впевнена перемога дублю киян

Джерело - Чемпіон.

У 20 турі Другої ліги сьогодні, 11 листопада, київська Оболонь Бровар-2 завдала нищівної поразки ФК Ужгород.

На стадіоні у Бучі дубль киян вже на старті зустрічі забив два голи. Після перерви господарі довели рахунок до розгромного.

Чемпіонат України - Друга ліга

20 тур, 10 листопада

Група А

Оболонь Бровар-2 - ФК Ужгород 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Шевченко, 2:0 - 12 Островський, 3:0 - 49 Покойовий, 4:0 - 74 Островський

Раніше, Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі.

Нагадаємо, матч Другої ліги перенесено на іншу дату через епідемію.