Лідер уникнув домашньої поразки від Енергії у 22 турі Другої ліги

Більше половини матчу господарі грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 22 туру групи Б Другої ліги сьогодні, 13 листопада, ВПК-Агро вдома зіграло внічию з Енергією.

Лідеру групи вдалося забити швидкий гол. Але до перерви матчу автор голу Сидоренко отримав друге попередження і ВПК-Агро залишилося у меншості. У другому тайм Енергія змогла не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Та все ж господарі уникнули поразки.

Чемпіонат України - Друга ліга

22 тур, 13 листопада

Група Б

ВПК-Агро - Енергія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Сидоренко, 1:1 - 48 Бафталовський, 1:2 - 69 Доля, 2:2 - 85 Васильєв

Раніше, дебютант зазнав розгрому на Київщині у 20 турі Другої ліги.