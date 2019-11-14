Матч Сербія - Україна обслуговуватиме шотландська бригада арбітрів

Джерело - Чемпіон.
Заключний матч відбіркового турніру Євро-2020 Сербія - Україна обслуговуватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з Боббі Медденом.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Актуально: Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)
Асистенти: Девід Рум і Грем Стюарт (обидва - Шотландія)
Четвертий рефері: Дон Робертсон (Шотландія)
Шотландець є міжнародним арбітром ФІФА з 2010 року, але на рівні збірних працював максимум у відбіркових турнірах ЧС і Євро. Також обслуговує матчі Ліги чемпіонів.
Українську збірну раніше не судив, проте працював на матчі групового етапу Ліги Європи 2014/15 між Інтером і Дніпром (2:1).