Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Естонії у міжнародній товариській грі.

Матч відбудеться 14 листопада, у Запоріжжі на Славутич Арені.

Початок о 19:00.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1. Текстова трансляція ТУТ.

Дивіться також онлайн матч Збірна України - збірна Естонії на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Нагадаємо, після перемоги над Португалією (2:1) підопічні Шевченка дострового виграли групу B кваліфікації Євро 2020 та пробилися у фінальний раунд чемпіонату Європи.