Шевченко: Мотивація у гравців повинна бути завжди

Наставник збірної України про мотивацію гравців

Джерело - Чемпіон.

У матчі зі збірною Сербії у складі України можуть отримати шанс хлопці, які грали менше.

Про це наставник українців Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.

"Яке ставлення до нічого в турнірному плані не вирішального матчу з Сербією? Мотивація у гравців повинна бути завжди. Вона буде у тих, хто грав менше. Ряд основних травмований, які грали останні матчі, вони не візьмуть участь. Є травми, картки. Буде шанс у хлопців, які грали менше. Відмінна мотивація. Плюс хороший суперник. Не виключено, що в майбутньому з ними зустрінемося, жеребкування може бути різна", - зазначив Шевченко.

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.