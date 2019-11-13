Шевченко: На матч проти Сербії Миколенко буде готовий

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко немає серйозних пошкоджень.

Про це заявив наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Яка кадрова ситуація? Що з Миколенком? Миколенку зробили обстеження. У нього немає серйозних пошкоджень. На другий матч буде готовий. Коноплянка відновився, в останній момент у нього трапилася температура. Чи не буде сьогодні тренуватися. У Шепелєва була невелика проблема, але все нормально, буде тренуватися. А у інших все нормально", - зазначив Шевченко.