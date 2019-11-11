Грімм: Рано чи пізно в Україні буде єдиний телепул

Грімм про єдиний телепул

Президент УПЛ Томас Грімм на 100% впевнений, що рано чи пізно в Україні буде єдиний телепул.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Чи розраховую на єдиний пул в наступному сезоні? Потрібно змінити ментальність клубів в цьому питанні. З першої спроби нам не вдалося створити єдиний пул. Потрібен другий або навіть третій шанс. Але я на 100% впевнений, що рано чи пізно в Україні буде єдиний телепул. Це єдиний реальний спосіб заробити більше грошей. У мене є чітке розуміння, як знайти вихід з поточної ситуації. Ми готові до дискусії з клубами і офіційним бродкастерами. Також потрібно прийняти, що завтра або післязавтра футбол повинен перейти на платне телебачення. Глядачі і фанати повинні зрозуміти, що безкоштовне ТБ - це помилковий шлях розвитку. Потрібно брати приклад з інших країн. Згодом клуби і ліга повинні прийти до цього. Можливо, я був занадто оптимістичним в питанні єдиного телепул. Україні потрібно більше часу, щоб вирішити цю проблему. Але з кожним роком фінансова прірва між УПЛ і іншими лігами з єдиним телепул буде все більше. Вже неодноразово говорив, що я тільки президент, який може запропонувати шляхи розвитку ліги, але саме клуби вибирають, як їм рухатися далі", - сказав Грімм.

Нагадаємо, Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.