Експерт телеканалу Футбол з порадою звернувся до Попова

Захиснику Динамо Денису Попову потрібно грати не так грубо.

Про це сказав експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі.

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"Травма Мораеса? Попов грає спочатку в корпус, а потім в м'яч. Там повинна була жовта картка. Хотілося б звернутися до молодого гравця. Йому терміново потрібно вчитися грати без грубості. Він міцний фізично, і це супер. Мало таких обдарованих гравців. Йому потрібно вчитися грати не так грубо, і він буде топовим футболістом. Якщо він буде робити такі помилки, то не буде рости", - сказав Метревелі.